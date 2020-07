LIVE – Roma-Inter, le formazioni ufficiali. Ancora Kolarov nella difesa a 3, Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle di Dzeko

Pagine Romaniste – Dopo i tre successi consecutivi contro Parma, Brescia e Verona, la Roma si prepara ad affrontare l’Inter di Antonio Conte allo Stadio Olimpico alle 21.45 per la trentaquattresima giornata di Serie A. Nicolò Zaniolo non prenderà parte alla sfida contro i nerazzurri, così come anche Antonio Mirante e Federico Fazio. Oltre a Pau Lopez tra i pali, Fonseca punterà ancora sulla difesa a tre con Mancini, Ibanez e Kolarov, alle spalle di Bruno Peres, Veretout, Diawara e Spinazzola. In attacco Edin Dzeko davanti a Pellegrini e Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

A disposizione: Cardinali, Fuzato; Zappacosta, Smalling, Cetin; Perotti, Villar, Pastore, Cristante; Under, Kalinic, Perez, Kluivert.

Squalificati: -.

Diffidati: Diawara, Dzeko, Kluivert, Santon.

Indisponibili: Mirante, Fazio, Santon, Juan Jesus, Zaniolo.

Allenatore: Paulo Fonseca.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Brozovic, Sanchez, Lautaro.

A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Lukaku, Moses, Ranocchia, Borja Valero, Esposito, Agoumé, D’Ambrosio, Biraghi, Eriksen.

Squalificati: -.

Diffidati: Borja Valero, De Vrij, Gagliardini, Vecino.

Indisponibili: Sensi, Vecino.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Cecconi, Galetto.

IV: Giua.

VAR: Guida.

AVAR: Di Vuolo.

PRE PARTITA

Ore 20.31 – La formazione dell’Inter.

Ore 20.30 – L’11 della Roma.

Ore 20.20 – La Roma è allo stadio.