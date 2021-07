Roma-Debreceni 5-2, manita giallorossa: doppietta di Dzeko, Zaniolo ritrova il gol

Pagine Romaniste – Altra vittoria per la Roma nel precampionato. Al Benito Stirpe di Frosinone – davanti a circa 2.000 spettatori – i giallorossi vincono senza problemi per 5-2 contro il Debreceni. Problemi che non si palesano durante la gara, ma in avvio sì. Sono i magiari infatti a trovare la rete del vantaggio al 3’ con Barany. La squadra di José Mourinho scalda i motori ed è poi incontenibile. Nel giro di cinque minuti Mayoral pareggia e Pellegrini raddoppia. Roma in vantaggio 2-1 a fine primo tempo.

Nella ripresa il risultato cambia in meno di un minuto. Prima Zaniolo allunga, poi Ugrai (53’) accorcia con la complicità di Fuzato. Niente da temere però. Dzeko firma la doppietta e fissa il risultato sul 5-2. Mercoledì la sfida con il Porto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (46′ Fuzato); Reynolds (46′ Karsdorp), Ibanez (46′ Smalling), Kumbulla (46′ Mancini) Tripi; Bove (46’Diawara), Darboe (46′ Villar); Perez (46’Zaniolo), Zalewski (46′ Mkhitaryan), Pellegrini (46′ El Shaarawy); Mayoral (46′ Dzeko).

A disposizione: Boer.

Indisponibili: Veretout, Calafiori, Feratovic.

Allenatore: José Mourinho.

DEBRECEN (4-2-3-1): Kosicky; Bevardi, Barath, Deslandes, Ferenczi; Dzsudzsak, Varga; Szecsi, Bodi, Sos; Barany.

A disposizione: Gróf, Nikolic, Kusnyír, Ugrai, Bényei, Pinter, Poór, Tischler, Korhut, Dos Santos Silva.

Allenatore: Szabolcs Huszti.

Marcatori: Barany (3′), Mayoral (25′), Pellegrini (30′), Zaniolo (53′), Ugrai (53′), Dzeko (65′).

LIVE

PRE PARTITA

Ore 18.12 – Ecco la formazione ufficiale della Roma:

Ore 17.48 – La Roma ha raggiunto lo stadio.