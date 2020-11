LIVE – Roma-Cluj, le formazioni ufficiali. Villar e Mkhitaryan dietro a Mayoral, Pau Lopez dal 1′

Pagine Romaniste – Dopo la bella vittoria in campionato contro la Fiorentina, la Roma ospita il Cluj nella terza giornata della fase a gironi dell’Europa League. Dopo la vittoria in svizzera contro lo Young Boys e lo 0-0 maturato col CSKA Sofia, la squadra giallorossa è attesa dalla sfida per il vertice della classifica che al momento vede le due squadre prime a 4 punti. Fonseca è ancora imbattuto in campo in questa stagione e vorrà proseguire con la striscia positiva di risultati. In porta si rivedrà Pau Lopez che sta ripagando la fiducia del mister, la difesa sarà composta da Fazio, Ibanez e Kumbulla con Smalling a riposo. Peres dovrebbe far rifiatare Karsdorp, con Cristante e Villar al centro e la scelta obbligata di Spinazzola a sinistra. Davanti non c’è Carles Perez a causa di un affaticamento muscolare, dunque spazio a Pellegrini e Pedro e Mayoral prima punta.

FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disposizione: Mirante, Boer; Smalling, Juan Jesus, Karsdorp; Pellegrini, Cristante, Zalewski, Milanese, Tripi, Pedro, Dzeko

Squalificati: Mancini.

Diffidati: -.

Indisponibili: Calafiori, Diawara, Pastore, Zaniolo, Santon, Carles Perez.

Allenatore: Fonseca.

CFR Cluj (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Itu, Deac; Debeljuh.

A disposizione: Sandomierski, Latovlevici, Pereira, Bordeianu, Paun, Carnat, Omrani, Hajduc, Joca.

Diffidati: -.

Indisponibili: -.

Allenatore: Dan Petrescu.

Arbitro: Matej Jug.

Assistenti: Matej Zunic, Manuel Vidali.

IV Uomo: David Smajc

Ammoniti: –

Espulsi: –

Marcatori: –