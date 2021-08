LIVE – Roma-Belenenses 1-1. Inizia la ripresa

Pagine Romaniste – La Roma continua la propria preparazione in Portogallo. I giallorossi sono alla caccia della prima vittoria del ritiro portoghese. Contro Porto e Siviglia infatti, gli uomini di Mourinho non sono andati oltre il pareggio nonostante le buone prestazioni viste in campo. Il tecnico per affrontare l’avversario di giornata, il Belenenses, si affiderà al consueto 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali. Karsdorp e Tripi agiranno ai lati della difesa che sarà composta da Smalling e Mancini al centro. Sulla mediana del cambio spazio a Bove e Darboe, con Cristante che inizierà dalla panchina. Sulla trequarti agiranno Carles Perez, Pellegrini e El Shaarawy che supporteranno l’unica punta Edin Dzeko. Borja Mayoral subentrerà a gara in corso.

TABELLINO

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Bove, Darboe; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori, Cristante, Ciervo, Zlewski, Diawara, Mkhitaryan, Zaniolo, Mayoral, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Veretout, Villar.

BELENENSES SAD (3-4-3): Felipe; Pete, Boni, Akas; Calilla, Santos, C.Sousa, Varela; Ndour, Cassierra, A.Sousa.

A disposizione: Monteiro, Henriques, Jójó, Chima, Ribeiro, Taira, Yaya, Sithole, Rafa, Chico, Mota.

Allenatore: Petit.

Indisponibili: Sandro, Nuno.

Marcatori: Ndour (B), Dzeko (R).

Ammoniti: C.Sousa (B).

Espulsi: –

