LIVE – Primavera, Roma-Torino 4-0. Podgoreanu cala il poker

La Roma sfida il Torino al Tre Fontane. I giallorossi, nonostante la sconfitta fuori casa contro la Spal, sono attualmente al 1° posto in classifica con 18 punti. I granata, invece, non riesce ad ingranare ed occupa il 13° posto in classifica.

IL TABELLINO

AS Roma: Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovič; Pogdoreanu, Tripi (C), Darboe, Providence; Milanese (66′ Bove), Zalewski; Tall.

A disposizione: Berti, Mastrantonio, Codou, Morichelli, Tomassini, Buttaro, Astrologo, Cassano, Ciervo, Vetkal, Bamba, Satriano.

Allenatore: De Rossi.

FC Torino: Sava; Portanova, Spina, Celesia; Todisco, Karamoko (62′ Gyimah), Kryeziu, Greco (C); Horváth (35′ Tesio); Vianni, Cancello (62′ Lovaglio).

A disposizione: Girelli (GK), Siniega, Foschi, Larotonda, Fimognari, Savini, Favale, Fiorenza.

Allenatore: Cottafava.

Marcatori:11′ Darboe (R), 33′ Providence (R), 50′ Milanese (R).

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

Arbitro: Fabio Pirrotta.

Assistente 1: Gianluca D’Elia.

Assistente 2: Andrea Niedda.