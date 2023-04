LIVE – Primavera: Roma-Frosinone 0-0, inizia la ripresa con gli stessi ventidue

Pagine Romaniste – La Roma di Federico Guidi, reduce dalla pesante sconfitta con la capolista Lecce, torna al Tre Fontane per ripartire. Nel derby contro il Frosinone, si respira aria di alta classifica, con entrambe le squadre lanciate verso i play off. I gialloblu, a -1 dai giallorossi, hanno mancato il sorpasso in classifica nell’ultima partita, a causa della sconfitta con l’Inter e ora vogliono approfittare dello scontro diretto di questa 28esima giornata.

IL TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Baldi; Louakima (55′ Missori), Keramitsis (57′ Chesti), Pellegrini, D’Alessio; Pisilli, Faticanti, Pagano; Cassano, Majchrzak (57′ Misitano), Cherubini.

A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Missori, Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Chesti, Padula, Misitano, Silva, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Mannini, Mlakar.

Allenatore: Guidi.

Frosinone: Palmisani; Pahic, Maura, Maestrelli; Bruno, Errico, Pozzi, Peres; Voncina, Cangianiello, Condello.

A disposizione: Di Chiara, Rosati, Milazzo, Jirillo, Stefanelli, Zettera, Miller, Ferrieri, Quadraccia, Macej, Bouabre, Gozzo, Mulattieri, Stazi, Pera.

Allenatore: Gorgone.

Arbitro: Sig. Valerio Crezzini

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: