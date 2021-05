LIVE – Primavera, Roma-Cagliari 4-2. Afena Gyan firma il poker giallorosso

Pagine Romaniste – Il passo falso di sabato contro l’Inter (1-3) ora capolista ha avvicinato Empoli, Spal e Atalanta alla Roma. La formazione toscana è ora distante due punti, mentre sia quella emiliana che quella bergamasca inseguono a tre lunghezze. Ulteriori passi falsi non sono quindi ammessi. Onde evitare complicazioni per il discorso playoff, la squadra di Alberto De Rossi – che procede verso la conferma – è obbligata a vincere quest’oggi. A Trigoria c’è il Cagliari di Bruno Conti Jr. I rossoblù navigano nella parte bassa della classifica, pur non essendo a rischio retrocessione. Nell’ultimo turno hanno superato di misura (1-0) il Torino. Rispetto alla sfida contro i nerazzurri, De Rossi ritrova Zalewski. Possibile partenza dal primo minuto.

IL TABELLINO

AS ROMA (4-2-3-1) : Boer; Tomassini, Tripi, Buttaro, Rocchetti; Bove, Faticanti, Milanese; Ciervo (73′ Podgoreanu), Tall (68′ Gyan), Zalewski.

A disposizione: Mastrantonio, Megyeri, Evangelisti, Giorcelli, Jan Oliveras, Missori, Dicorato, Pagano, Volpato, Bamba, Satriano, Tall.

Allenatore: De Rossi.

CAGLIARI (4-3-3): Ciocci; Boccia (C), Iovu, Cusumano, Michelotti; Cavuoti, Conti, Kourfalidis (31′ Schirru); Masala (46′ Tramoni), Contini, Desogus (46′ Luvumbo).

A disposizione: D’Aniello (GK), Palomba, Piga, Spanu, Sulis, Kouda, Sangowski, Vinciguerra.

Allenatore: Agostini.

Arbitro: Sig. Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistente 1: Sig. Costin Del Santo Spataru di Siena.

Assistente 2: Sig. Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto.

Marcatori: 22′ Tall (R), 42′ Desogus (C), 48′ Tall (R), 62′ Bove (R), 65′ Contini (C), 72′ Gyan (R).

Ammoniti: 19′ Buttaro (R), 23′ Cusumano (C).

Espulsi:

Note: 1′ di recupero nel primo tempo.