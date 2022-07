Matic: “Mourinho una delle ragioni per cui sono qui. Io e la Roma abbiamo le stesse ambizioni. Posso giocare sia in un centrocampo a 2 che a 3” – VIDEO

Pagine Romaniste – Continuano ad accendersi i microfoni nella sala conferenze di Trigoria. Oggi toccherà a Nemanja Matic, arrivato a parametro zero dal Manchester United. Con la Roma l’accordo è stato trovato sulla base di un contratto annuale, ma al raggiungimento di determinate condizioni ci sarà il rinnovo per un’altra stagione. Matic troverà Mourinho per la terza volta dopo aver lavoro insieme allo Special One sia al Chelsea che con i Red Devils.

Solo Lampard ha giocato più di te con Mourinho. Come ti può aiutare il fatto di conoscerlo?

Ci conosciamo bene. È stata una delle ragioni per cui sono venuto qua. Roma è club attraente per i giocatori. Sono contento di essere qui. Cercherò di superare il record di Lampard (ride, ndr). Sono orgoglioso di essere parte di questo grande club. Abbiamo grandi giocatori, esperti e giovani che saranno importanti. Non vedo l’ora di cominciare.

Cosa sta succedendo in Manchester? Perché hai scelto di lasciare la Premier?

Dopo otto anni e mezzo volevo una nuova esperienza. Roma è una sfida importante, la Serie A anche. Potevo rimanere in Premier, ma ho deciso di provare in Italia. Ci sono tanti club, è un grande campionato. Convinto di aver fatto la giusta scelta. Lo United è un grande club, migliorerà. Gli auguro il meglio. Da un mese non sono più lì, non so cosa stia successo. Sono contento di aver fatto parte di uno dei più grandi del mondo.

Pinto ha detto che vi siete messi d’accordo in pochi giorni. Cosa ti ha convinto? La vittoria di un trofeo internazionale ha avuto un peso nella scelta?

La trattativa è stata breve perché l’ambizione del club è la mia. La finale di Conference non ha influito sulla mia scelta: avevo già deciso dentro la mia testa di venire, niente poteva farmi cambiare idea.

Pellegrini ha caratteristiche simili a Lampard? Potete coesistere a centrocampo? Conosci altri giocatori della Roma?

Conosco quasi tutti i giocatori della Roma, ho guardato le partite. Pellegrini è uno dei più importanti, avremo un grande feeling. Domani cominceremo a lavorare insieme. Non menzionerò i nomi perché ne dimenticherei qualcuno, ma abbiamo una grande base di esperti e giovani.

Dall’anno scorso Mourinho cerca un regista classico: può essere il tuo ruolo? Viste le caratteristiche preferisci avere un altro giocatore vicino? Preferisci giocare in un centrocampo a 2 o a 3?

Per la mia esperienza con José so che può cambiare modulo. Per me stesso ho giocato a 3, è facile adattarmi e fare ovviamente del mio meglio. Dipende dal mister, farò quello che vuole. Al Chelsea ho giocato qualche volta a 2 ed altre a 3, al Manchester anche. Posso adattarmi a tutte e due i moduli.

Come mai hai scelto di firmare solo per un anno? Avevi altre offerte?

Quando giochi allo United è normale avere altre offerte. La mia idea era venire alla Roma, nella mia testa avevo l’intenzione di venire qui. Avevo un paio di offerte, sono sicuro di non avere sbagliato.

Già l’estate scorsa vi siete sentiti con Mourinho? Quanto ha influito? Vi siete sentiti prima di firmare?

Come ho detto, abbiamo un buon rapporto. Siamo rimasti in contatto, ma lo scorso anno non abbiamo parlato di un possibile approdo alla Roma. Ne abbiamo parlato solamente mesi fa. Nel calcio non si sa mai cosa succede. Certo che Mourinho ha influito: mi ha detto che mi voleva, ha influito nella mia decisione. Lui e la Roma era la perfetta combinazione. La mia ambizione e quella del club è la stessa.