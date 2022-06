LIVE – Matic a Villa Stuart: visite mediche in corso – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste – Arrivato poco fa all’aeroporto di Ciampino, Nemanja Matic è ora a Villa Stuart. Presso la clinica romana, il nuovo acquisto giallorosso sta effettuando le visite mediche. Una volta terminate, il programma dell’intensa giornata prevede l’arrivo a Trigoria, dove il centrocampista firmerà il contratto annuale che lo legherà alla Roma, con opzione per il secondo, a 3,5 milioni netti.

In serata o domattina l’ex Manchester United – da cui è arrivato a parametro zero – prenderà di nuovo un volo per terminare le vacanze. L’appuntamento sarà poi per il 4 luglio, data del raduno a Trigoria.