LIVE – Juventus-Roma, le probabili formazioni. Shomurodov dal 1′. C’è Viña sulla sinistra

Pagine Romaniste – La Roma torna finalmente in campo dopo la sosta nazionali e si troverà ad affrontare subito un avversario tosto: la Juventus di Max Allegri. La squadra di Mourinho arriva all’incontro con qualche defezione che potrà coinvolgere anche Tammy Abraham, uscito anzitempo dalla sfida con la sua Inghilterra per un contusione. Per il resto confermato l’11 titolare, nonostante gli impegni oltre manica di Matias Viña. Dunque Rui Patricio in porta, difesa a 4 con Karsdorp, Mancini, Ibanez, vista l’assenza di Smalling e Viña. A far diga in mezzo al campo ci sono Cristante e Veretout, fresco vincitore della Nations League. Sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Shomuorodov.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Bernardeschi.

Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rugani, L.Pellegrini, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Kaio Jorge, Morata, Kean.

Indisponibili: Dybala, De Ligt.

Squalificati: -.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Villar, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Abraham, Borja Mayoral.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling.

Squalificati: -.

Arbitro: Orsato di Schio

Guardalinee: Bindoni, Bresmes

Quarto Uomo: Colombo

Var: Nasca

Avar: Costanzo

TV: Dazn