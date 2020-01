Fiumicino, Florenzi è arrivato a Valencia – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (Da Fiumicino D.Moresco-E.Bandini) – Si conclude l’avventura di Alessandro Florenzi con la Roma. Il terzino si accaserà al Valencia ed è pronto a firmare un contratto che lo legherà al nuovo club fino a giugno, trattandosi di un prestito secco. L’ormai ex capitano della Roma, accompagnato dall’agente Lucci e dalla moglie, è partito con il volo “Vueling VY 6243″ alle ore 7.55 di questa mattina dal Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. L’arrivo in Spagna è stato registrato intorno alle ore 10, come da programma.

Alessandro #Florenzi è arrivato all'aeroporto di #Valencia. Ora le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al club spagnolo per 6 mesi#ASRoma pic.twitter.com/8HbSoKNJnq — pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 30, 2020