Pagine Romaniste – La Roma vola in Toscana per l’ultima giornata di Serie A per affrontare l’Empoli. De Rossi vuole onorare anche l’ultimo turno di campionato per continuare con il trend positivo che ha contraddistinto i giallorossi fin dal suo arrivo e si affida all’ormai collaudato 4-3-3. Svilar andrà tra i pali, davanti a lui ci saranno Mancini e N’dicka con Angelino e Celik che completeranno la difesa a quattro. Mediana affidata a Cristante, vista la squalifica di Paredes, con Bove e Aouar che agiranno ai suoi lati. Davanti c’è Abraham, insieme a Dybala e Zalewski.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace; Cancellieri, Destro.

A disposizione: . Perisan, Seghetti, Goglichidze, Walukiewicz, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Niang, Pezzella, Fazzini, Cerri, Zurkowski, Cambiaghi

Allenatore: Davide Nicola.

Diffidati: Luperto, Pezzella, Zurkowski

Squalificati: Grassi.

Indisponibili: Berisha, Ebuehi.

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Llorente, Smalling, Kristensen, Renato Sanches, Pellegrini, El Shaarawy, Baldanzi, Joao Costa, Azmoun.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Mancini.

Squalificati: Paredes, Lukaku

Indisponibili: Spinazzola.