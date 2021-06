LIVE – Campionato Primavera, Roma-Milan: le formazioni ufficiali. Giallorossi alla caccia della qualificazione playoff

Pagine Romaniste – Manca sempre meno alla fine della regular season del Campionato Primavera. La Roma ospita il Milan in una partita che potrebbe decretare il passaggio ufficiale ai playoff. Per stare sicuri serve una vittoria e allora via all’assalto con le tre punte e il 4-3-3 come modulo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-3-3): Mastrantonio; Tomassini, Ndiaye, Buttaro, Rocchetti; Milanese, Tripi, Zalewski; Ciervo, Tall, Podgoreanu.

A disposizione: Boer, Evangelisti, Giorcelli, Oliveras, Pagano, Tahirovic, Satriano, Bamba, Afena-Gyan, Cassano, Volpato, Berti.

Allenatore: De Rossi.

AC MILAN (4-3-3): Moleri; Kerkez, Oddi, Brambilla, Obaretin Nosa, Michelis, Frigerio, Mionic, Roback, Capone, Di Gesù

A disposizione: Pseftis, Bosisio, Cretti; Fili, Tolomello, Robotti, Saco, N’Gbesso, Tonin, Paloschi.

Allenatore: Giunti.

Arbitro: Sig. Cristian Cudini di Fermo.

Assistente 1: Sig. Giacomo Pompei Poentini di Pesaro.

Assistente 2: Sig. Simone Teodori di Fermo.