LIVE – Campionato Primavera, Roma-Genoa 0-1, Eyango porta in vantaggio gli ospiti

Pagine Romaniste – E’ tempo di seconda giornata del campionato Primavera con la Roma che affronta il Genoa al Tre Fontane. La stagione è partita bene per i ragazzi di mister De Rossi che hanno vinto contro l’Ascoli, allo scadere grazie al gol di Tall, ed ora puntano a confermarsi. In attacco ancora il ragazzo senegalese che sarà supportato da Zalewski, in buona forma una settimana fa, e Milanese.

IL TABELLINO

AS ROMA (3-4-3) : Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Astrologo, Tripi, Zalewski, Darboe; Podgoreanu, Tall, Providence.

A disposizione: Berti (GK), Buttaro, Ciervo, Scandurra, Milanese, Bamba M., Muteba, Morichelli.

Allenatore: De Rossi.

GENOA CFC (4-3-1-2) : Tononi; Dellapiane, Piccardo (C), Dumbravanu, Zaccone; Eboa Eyango, Turchet, Boli; Besaggio; Kallon, Felipe Estrella.

A disposizione: Corci (GK), De Angelis, Chiricallo, Boci, Cenci, Zielski, König, Conti, Bamba F.

Allenatore: Chiappino.

Arbitro: Sig. Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Assistente 1: Sig. Marco Lencioni di Lucca.

Assistente 2: Sig. Massimiliano Bonomo di Milano.

Marcatori: 8′ Eyango (G).

Ammoniti:

Espulsi:

Note: