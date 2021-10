LIVE – Bodo/Glimt-Roma 2-1. Carles Perez accorcia le distanze!

Pagine Romaniste – Trasferta gelida per la Roma che ieri è volata in Norvegia dove stasera affronta il Bodo/Glimt. Temperature vicino o addirittura sotto lo zero per il calcio d’inizio della terza partita del girone di Conference League. Ampio turnover, questa volta, per mister Mourinho che dà spazio a Reynolds, Darboe, Villar e Carles Perez. Davanti c’è Mayoral.

TABELLINO

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brustad, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

A disposizione: Smits, Kvile, Moe, Pernambuco, Kristoffersen Hagen, Moberg, Vetlesen, Mugisha, Koomson, Nordas.

Allenatore: Knutsen.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Saltnes.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Darboe, Diawara; Carles Perez, Villar, El Shaarawy (C); Borja Mayoral.

A disposizione: Fuzato, Boer, Mancini, Vina, Cristante, Veretout, Bove, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov, Zalewski, Abraham.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Spinazzola, Smalling, Karsdorp, Zaniolo.



ARBITRO: Palabiyik (Turchia).

GUARDALINEE: Olguncan e Ogel.

IV UOMO: Ozdamar.

Marcatori: 13′ Botheim, 24′ Berg (B), 30′ Carles Perez (R).

Ammoniti: –

Espulsi: –