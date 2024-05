Pagine Romaniste – La Roma questa sera scenderà in campo contro il Bayer Leverkusen alle ore 21:00 per una sfida che vale la finale. Dublino è un obiettivo, per i giallorossi sarebbe la terza finale europea consecutiva. Si parte dalla sconfitta dell’andata allo stadio Olimpico, dove i tedeschi hanno vinto 0-2. Il settore ospiti riservato ai tifosi della Roma è sold out, a sostenere la squadra saranno circa 2000.

Secondo le ultime notizie Dybala non è al 100% e partirà dalla panchina. In attacco spazio quindi alla coppia Azmoun-Lukaku. Difesa a tre con Mancini, N’Dicka e Spinazzola. Centrocampo con Paredes, Cristante e Pellegrini.

TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoda, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Hofmann, Hlozek.

A disposizione: Hradecky, Lomb, Kossounou, Arthur, Andrich, Puerta, Tella, Boniface, Wirtz, Schick, Iglesias. Allenatore: Xabi Alonso.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola (21’ Zalewski); El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Lukaku, Azmoun. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Smalling, Angelino, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Bove, Baldanzi, Dybala, Abraham. Allenatore: De Rossi.

Ammoniti: 21’ Mancini, 21’ Tapsoba, 27’ Paredes, 28’ Zalewski

Arbitro: Makkelie (Olanda) Assistenti: Steegstra e De Vries. IV uomo: Gozubuyuk. Var: Dieperink. Avar: Van Boele

CRONACA

29' – Palo del Bayer Leverkusen. Palacios calcia dal limite e colpisce il legno. Per poco Svilar non si fa autogol dopo il rimpallo Bayer Leverkusen 0-0 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

17' – Occasione per la Roma. Cristante crossa dalla destra e trova Pellegrini solo in area. Il Capitano della Roma gira però debolmente di testa Bayer Leverkusen 0-0 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024