LIVE – Dybala Day, la Joya ai tifosi: “Adesso l’importante è mettermi in forma per dare allegria a questo pubblico incredibile. Daje Roma” – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (Dal Palazzo della Civiltà Italiana Alice Dionisi e Federico Sereni) – La seconda parte del Dybala–day si appresta a cominciare. Al via con la conferenza stampa di presentazione nel primo pomeriggio, la “giornata della Joya” proseguirà con l’evento a lui dedicato. La cornice è quella delle grandi occasioni.

Al Colosseo Quadrato, soprannome del Palazzo della Civiltà Italiana, a partire dalle 21 – numero di maglia, tra l’altro – risplenderanno i colori giallorossi. Le luci saranno puntate, letteralmente, su Paulo, al centro di uno show degno di una star. Il neo romanista saluterà attorno alle 21:30 i tifosi, attesi circa in 50.000 fuori dalla maison Fendi, nuovo partner della Roma. Per permettere la visione a tutti i numerosissimi presenti sono stati allestiti due maxi-schermi, lato Tre Fontane.

Tenuto a riposo nell’ultimo impegno del ritiro portoghese, il pareggio (1-1) contro il Nizza, Dybala si appresta a debuttare con la Roma. L’occasione buona potrebbe essere già domani: alle 17:30, lontano da occhi indiscreti, a Trigoria arriverà l’Ascoli. L’altra chance, ancora più ghiotta, si presenterà sabato in Israele contro il Tottenham di Conte, suo estimatore. L’attesa, insomma, sta per finire: per vedere Dybala in campo con indosso la maglia romanista è questione di giorni.

LIVE

20 – Circa 500 tifosi sono in attesa di Paulo Dybala. Alle 21 comincerà l’evento che presenterà ufficialmente la Joya ai tifosi della Roma. Attorno alle 21:30 dovrebbe parlare il nuovo attaccante romanista.

20:34 – Cresce l’attesa: i tifosi sono quasi mille.

20:41 – Partono i primi cori per la Joya dei tifosi giallorossi. L’evento sta per cominciare: “Scaldiamoci”, l’invito dello speaker.

20:53 – Arrivato Tiago Pinto, general manager della Roma.

20:57 – Dopo il dirigente portoghese, sono arrivati anche Paulo Dybala e José Mourinho.

20:59 – Si accendono le prime luci della coreografia!

21:03 – È stato comunicato che l’evento comincerà con qualche minuto di ritardo.

21: 15 – Comincia la presentazione! Gioco di luci magnifico. Sui maxischermi viene proiettato un video con le prime immagini di Dybala vestito di giallorosso nel ritiro in Portogallo. La diretta della Roma: https://www.youtube.com/watch?v=DDx2lNq2xTA

21: 22 – Ecco Dybala! La Joya è uscita e sta salutando i tifosi. “Ciao Roma. Grazie mille, grazie mille per tutto”

21:25 – Dybala ai tifosi: “Vedervi qui mi fa venire voglia di entrare all’Olimpico con tutti voi sotto la Curva. Sarà una responsabilità molto bella. Adesso l’importante è mettermi in forma il più veloce possibile e mettermi a disposizione per dare allegria a questo pubblico incredibile che è qui con noi“.

21:36 – Dybala canta l’inno con i tifosi