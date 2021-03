Lituania-Italia, El Shaarawy e Pellegrini fuori al 45′

Dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria, la Nazionale di Mancini si appresta ad affrontare la Lituania nella terza giornata di qualificazione ai prossimi Mondiali. Gli azzurri questa sera cercano l’en-plein che consentirebbe di agganciare quota 25 risultati utili consecutivi.

Il tecnico ha scelto di inserire nell’undici iniziale tre giocatori della Roma: Gianluca Mancini nei due in difesa, Lorenzo Pellegrini nel ruolo di mezzala ed El Shaarawy in attacco (entrambi sostituiti al 45′). Sospiro di sollievo per i giallorossi. Pellegrini ha superato il trauma al ginocchio rimediato in allenamento che poteva pregiudicare la sua presenza per questa partita.