È un Mourinho più carico che mai quello che si sta per presentare all’inizio di questa nuova stagione. La prossima settimana ci sarà il raduno della Roma e lo Special One non vuole lasciare nulla al caso. Tramite le stories Instagram ha fatto capire di lavorare duramente a questa nuova Roma e farsi trovare pronto, come i suoi giocatori, per un’annata impegnativa.