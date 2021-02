L’infinita questione del portiere. Ma adesso il posto è di Pau Lopez

Correre dello Sport (G. D’Ubaldo) – Fonseca va avanti con Pau Lopez. Il tecnico ritiene che non abbia responsabilità specifiche sul gol di Ronaldo, non reputa che abbia sbagliato la partita di Torino. Il tecnico portoghese aveva scelto Mirante all’inizio della stagione per il ruolo di titolare, poi tra infortuni ed errori ha cambiato idea. Oggi è ancora Lopez il titolare. In generale non è stata una stagione fortunata per i portieri giallorossi. Per lo spagnolo è pesato come un macigno l’errore di un anno fa nel derby e dopo il lockdown ha avuto una frattura alla mano, con tanto di ricaduta.

Mirante ha dovuto fermarsi per una lesione muscolare alla fine del 2020. Nella scelta del portiere Fonseca deve tener presente certi equilibri. Lopez è un patrimonio della società e va valorizzato, anche in chiave mercato. Mirante ha personalità, è il più anziano insieme con Dzeko. Professionista serio e affidabile il bolognese è stato un punto di riferimento per tutti gli allenatori della Roma. Sotto la guida di Savorani ha anche conquistato la Nazionale a maggio 2019, un premio da parte di Mancini per il suo rendimento. È stato criticato per la sconfitta di Napoli, quando ha sbagliato partita e di Bergamo. Con la sua esperienza sa guidare la difesa, ma ora tornerà a fare il secondo.