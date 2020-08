Linea verde-giallorossa. Tocca a Calafiori e Fuzato

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – In due, potrebbero avere l’età di un campione sul viale del tramonto, di quelli che sembrano avere ancora qualcosa da dare. Quarantuno anni, in fondo, non sono praticamente nulla se si pensa che Riccardo Calafiori, 18 primavere, e Daniel Fuzato, 23 anni, non sono i titoli di coda di una storia già scritta, ma la faccia bella di un avvenire giallorosso tutto da costruire. Per entrambi il futuro comincia oggi: Paulo Fonseca ha ufficializzato il loro esordio stasera a Torino contro la Juventus, in uno stadio che per la Roma in questi anni ha significato solo sconfitta. “Stavolta hanno una buona occasione, giocheranno“, dice il tecnico portoghese, che finora sul fronte dei baby è stato abbastanza parco.