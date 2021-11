L’indebitamento sale a 418,4 milioni. Attesa per Zakaria, torna di moda Nacho

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Peggiorano i conti della Roma. A certificarlo è il comunicato finanziario emesso ieri dal club giallorosso (su richiesta della Consob), dove emerge come l’indebitamento finanziario netto adjusted del club al 30 settembre sia salito a 418,4 milioni di euro.

Rispetto al 30 giugno scorso l’aumento è di ben 106,7 milioni, visto che tre mesi fa era fermo a quota 311,7. Incremento sostanzialmente dovuto ai finanziamenti soci erogati negli ultimi tre mesi dalla proprietà e che ancora non sono stati convertiti in aumento di capitale (ben 110,9 i milioni erogati da Romulus and Remus Investments LLC tramite la controllante NEEP Roma Holding S.p.A., cifra in parte compensata dal decremento del finanziamento infragruppo verso MediaCo e del debito verso le banche).

Insomma, la Roma continua a spendere molto di più di quanto incassa. Ecco anche perché il mercato di gennaio difficilmente potrà essere un mercato ricco di sorprese. Si andrà a caccia di qualche occasione o di qualche prestito.

L’obiettivo numero uno resta Zakaria, che a giugno vedrà concludersi il suo contratto con il Borussia Moenchengladbach. Con il Real Madrid, invece, oltre del centrocampista Dani Ceballos (che però preferisce il Betis Siviglia) si potrà parlare presto di Nacho, difensore centrale, spesso accostato alla Roma in passato e sembra suggerito a questo giro direttamente da Mourinho.