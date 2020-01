Like su «Vendete Florenzi». Totti nega di essere stato lui

La Befana Totti l’ha passata a disinnescare una bomba che avrebbe potuto deflagrare con coneseguenze insanabili. Nel post-partita di Roma-Torino la società ha pubblicato su Instagram una foto di Dzeko e Mancini e sotto, tra i tanti commenti, c’è un “Vendete Florenzi”, scritto in maiuscolo. Tra i “mi piace” c’era anche quello di Francesco Totti e nel giro di 30 minuti la notizia ha fatto il giro del web. Da una parte c’era chi dava ragione all’ex capitano, dall’altra chi sosteneva quello nuovo. Nel primo pomeriggio è arrivata la puntualizzazione di Totti: “Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”. Probabilmente l’ex 10 ha cliccato inavvertitamente scorrendo i commenti presenti. Il giallo è ancora irrisolto anche perché ci sono i precedenti con Florenzi nella conferenza stampa di addio alla Roma di Totti: “Pellegrini mi piace, ma preferisco non parlarne. Poi per la prima volta domenica ha indossato la fascia da capitano. Senza nulla togliere a Florenzi”. Tutto rientrato nel giro di poche ore: Florenzi e Totti ci hanno scherzato su. Lo scrive Il Messaggero.