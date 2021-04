L’Hellas Verona nega di aver chiesto l’esclusione dei club di SuperLega dalle competizioni

Attraverso un comunicato sul sito del club, l’Hellas Verona ha negato di aver chiesto l’esclusione delle squadre facenti parte della SuperLeague (Juventus, Inter e Milan per l’Italia) dalle competizioni, precisando di non aver preso alcuna posizione nel Consiglio tenutosi ieri in Lega Serie A. Di seguito la nota della società:

“Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, Hellas Verona FC precisa di non aver fatto alcuna richiesta di estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e – contestualmente – di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri della Lega Serie A, riservandosi di fare le proprie valutazioni a tempo debito.”