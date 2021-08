L’estate calda del vero nove. Abraham sblocca Dzeko

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo – A.Ramazzotti) – Per chiudere il “triangolo” manca la Roma, impegnata in una costa contro il tempo per dare a Mourinho il nuovo centravanti. Con ogni probabilità sarà Tammy Abraham visto che ieri è stato raggiunto un accordo col Chelsea per un prestito iniziale di 5 milioni con obbligo di riscatto. Pinto sta spingendo per chiudere. Non solo Roma, Chelsea e Inter a caccia del numero 9 nella calda settimana di Ferragosto. La Fiorentina vuole blindare Vlahovic ma si deve difendere dagli attacchi di Tottenham e Atletico Madrid.

Quindi si sta cautelando con un sondaggio per Scamacca che è tornato al Sassuolo. L’Atalanta, invece, sorpassata per Abraham, sta monitorando Cunha dell’Hertha Berlino o Belotti del Torino. Tornando alla Roma, Abraham è il preferito di Mourinho (lo avrebbe contattato direttamente di persona per la sua disponibilità). E’ corteggiato anche dall’Arsenal, ma è la Roma che si è avvicinate alla grande richiesta di 47 milioni di Abramovich con un pagamento dilazionato. Ieri sera i Blues hanno aperto ad un prestito oneroso, manca l’ok del giocatore.