Sospiro di sollievo in casa Roma. Zeki Celik ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Si temeva il peggio per il turco che inizierà sin da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Si stima uno stop di 3-4 settimane. Il terzino era uscito anzitempo dalla gara di ieri sera contro il Betis per un infortunio piuttosto fortuito procurato dal compagno Mancini.