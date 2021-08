L’emiro vuole CR7 con Messi. Follie Real per Mbappè: i blancos offrono 160 milioni

Il Tempo – Il risiko del calciomercato sembra ad un passo da una svolta clamorosa. Ieri giornata febbrile, con due tweet pesantissimi. Il primo lo ha postato Khalifah Bin Hamad Al-Thani, fratello dell’emiro proprietario del Psg, che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale una foto di Cristiano Ronaldo insieme a Messi, entrambi con la maglia del club parigino. La didascalia è enigmatica: “Forse?”. A rendere importante quello che per alcuni potrebbe apparire solo come un sogno ad occhi aperti di un tifoso seppur eccellente è il fatto che proprio Khalifah Bin Hamad Al-Thani annunciò via Twitter l’arrivo di Lionel Messi a Parigi diversi giorni prima che la notizia diventasse ufficiale. Ma il vero botto è arrivato in serata, quando l’emittente tv El Chiringuito ha annunciato che il Real Madrid conferma di aver offerto al Psg 160 milioni di euro per Kylian Mbappé chiedendo di poter trattare con il giocatore. Proprio l’addio del francese al club parigino aprirebbe la strada a CR7 che, dopo essere finito fuori dall’undici titolare della Juventus alla prima uscita in campionato, sembra ormai lontano almeno con la mente da Torino. Altra soluzione potrebbe essere il trasferimento al Manchester City: l’intreccio di mercato è mondiale.