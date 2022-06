L’editoriale di Costanzo: “Zaniolo e il mercato: aspettiamo i Friedkin”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Si parla molto di Zaniolo. Leggo, infatti, che Mourinho freme, che vuole un attaccante e che pensi che la campagna acquisti stia andando a rilento. Qualcuno si interroga se sia tutta colpa di Zaniolo. Mourinho risponde che “la Roma non si fa in sette giorni” e, quindi: “bisogna sbrigarsi”.

Leggo un titolo: “Zaniolo, appuntamento in vista“. Ma ne leggo anche un altro: “Con Zaniolo è un grande freddo”. Non so quale sia la verità, probabilmente si occuperanno i Friedkin di tutta questa situazione.