L’editoriale di Costanzo: “Spero non ci siano consiglieri restii a votare la delibera per lo stadio della Roma”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Continuo a pensare al Principe William che ha abbandonato lo stadio inglese dopo la sconfitta, senza salutare il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Mi sembra strano, ma evidentemente, suo padre, il Principe Carlo, non gli ha insegnato la buona educazione.

È mia convinzione che a guardare le tribune si impara sempre qualcosa. Fatelo anche voi. Gigio Donnarumma, probabilmente, nella Belle Époque il suo nome sarebbe stato di una soubrette. Ma Donnarumma è comunque una grande ballerina che riesce ad acchiappare il pallone da qualunque parte arrivi. Dicono che è il migliore giocatore degli ultimi Europei. Penso proprio che sia vero.

Non ho capito perché Mourinho e tutto il suo staff è, quasi d’improvviso, passato dalla Vespa alla biciletta. Non vorrei che andando avanti, qualcuno gli porti un monopattino. E allora? Mi dicono (e prendo la notizia per autentica) che ci sono consiglieri comunali in Campidoglio restii a votare la delibera per lo stadio della Roma. Spero che non sia vero, che si tratti soltanto di un pettegolezzo, perché altrimenti se, all’insaputa di tutti, i lettori dei giornali o gli ascoltatori delle radio, approvassero una delibera per non eleggerli alla prossima tornata elettorale?