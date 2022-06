L’editoriale di Costanzo: “Non esiterei a dare a Totti un ruolo dirigenziale”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Francesco Totti ha dichiarato: “Lorenzo è da 10 e saprei anche cosa fare con Zaniolo“. Evidentemente, Francesco si candida a un ruolo dirigenziale che, personalmente, gli darei senza esitazione.

Diciamo la verità: non sembra anche a voi che Francesco sia prossimo a un incarico nella sua squadra di sempre? Sapevo che questo grande campione si era dedicato, se non ai dilettanti comunque ai nuovi arrivati, ma, da quello che leggo, mi sembra che miri ad altro.

Non capisco nemmeno perché ci voglia tanto tempo per assegnare a lui un ruolo di responsabilità. Nella vicenda tace Mourinho. Anzi, se ci penso bene, Mourinho è da un po’ che non compare, che non fa dichiarazioni. Staremo a vedere.