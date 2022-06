L’editoriale di Costanzo: “Frattesi è un cuore giallorosso, lo vedo bene con Pellegrini”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Siamo pieni di interrogativi, ma uno innanzitutto: Cristiano Ronaldo, verrà o non verrà? Sì dice che Mourinho prova a convincerlo. Rimango su Mourinho che ha detto una frase mi è piaciuta molto: “Alleno uomini e non giocatori“.

È un momento poetico per Mourinho, infatti ha anche detto: “In Algarve faremo quattro amichevoli per volare”. Ma, Mourinho, mi dica: “Volare anche con Frattesi?”. Mi si dice che è un cuore giallorosso e non ho motivo di dubitarne. Vedo bene Frattesi insieme a Pellegrini, che in questi giorni, ha fatto 26 anni e non gli facciamo gli auguri.