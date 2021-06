L’editoriale di Costanzo: “Bello l’omaggio della Roma per Sordi. Mourinho farà bene”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – La Roma ha reso un bell’omaggio ad Alberto Sordi per i 101 anni dalla sua nascita, con un murale alla Garbatella. Alberto Sordi è nelle vesti del Marchese del Grillo e l’autore del murale è stato molto bravo a ritrarlo, con l’espressione propria di Onofrio, il Marchese del Grillo. E’ utile ricordare che in occasione di un suo arresto e poi subito liberato dalle guardie, il Marchese del Grillo disse al popolo presente: “Perché io so io e voi non siete un c…!”. Perché mi piace questo murale? Perché pensate a quante volte abbiamo voglia di dire: “Io so io”. Un’occasione, questa, per dire che Alberto è morto da anni e al sottoscritto, suo amico, manca moltissimo. Tutti a domandarsi: “Com’è Mourinho?”. E’ facile rispondere che Mourinho è bravo. Poi personalmente vorrei conoscerlo meglio per capire se è vero quel che si dice, cioè che ha un carattere forte. Lo si dice spesso delle persone brave capaci di fare il loro lavoro. Sono convinto che Mourinho alla Roma farà bene. Si è trovato il tifoso romanista più anziano che andavo cercando e adesso, però, vorrei trovare una famiglia tutta romanista. Per la famiglia romanista mi piacerebbe che tutti, dai nonni ai genitori, ai figli, ai parenti collaterali, fossero tutti indiscutibilmente romanisti. E’ vero, esistono anche le famiglie laziali e juventine, ma a me, deve essere una malattia, interessano solo le famiglie romaniste.