L’editoriale di Costanzo: “Allenatori protagonisti anche più dei calciatori”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – C’è un cambio importante nel mondo del calcio e non possiamo far finta di niente. La verità è che gli allenatori sono diventati più protagonisti dei giocatori. Si parla più di Mourinho o di Spalletti che di un centravanti o di un terzino.

A dir la verità e a seguito di questo, cominciano ad esserci polemiche riguardo al protagonismo, appunto, degli allenatori. Se ci pensate, sono le stesse polemiche che un tempo c’erano sui giocatori.

Il mondo cambia. Un gruppo di cinghiali ha tentato di entrare nel Tribunale di Roma. Non ne comprendo il motivo, ma forse volevano aprire una vertenza con chi non li vuole far passeggiare per i mercati della Capitale. Ma, a dir la verità, a breve mi aspetto che un gruppo di cinghiali forzi il blocco ed entri anche allo Stadio Olimpico. Se ci pensate bene, sono a tutti gli effetti cittadini romani. Chi tifa per la Lazio e chi per la Roma.

Lo avevamo scritto e pare che questo si sia avverato. Si dice, infatti, che la moglie di un arbitro, un po’ arrabbiata per il carattere del marito e per alcuni episodi che lo hanno visto protagonista in casa più che in campo, abbia messo di nascosto a lui una VAR nel corridoio dell’appartamento.

Comunque, a caratteri non siamo male. Infatti, alcuni giocatori che avevano dato problemi a Mourinho e quest’ultimo ha perdonato soltanto Kumbulla. Gli altri quattro non sono stati convocati. Ma in famiglia, Mourinho, come sarà?