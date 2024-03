Il Lecce si prepara alla sfida contro la Roma in programma lunedì alle ore 18.00. La squadra è scesa in campo all’Acaya per una seduta di allenamento mattutina, tornato in gruppo dopo giorni Venuti. Banda ha continuato a seguire un programma di lavoro personalizzato. Domani all’allenatore dei giallorossi Luca Gotti interverrà in conferenza stampa alle ore 13:15.