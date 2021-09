Le spine della rosa di Mou

Il Tempo (E.Zotti) – Sbollire la rabbia per la sconfitta nel derby e analizzare a mente fredda gli errori della squadra. Mourinho ha puntato il dito contro l’arbitraggio difendendo la prestazione della squadra, ma a due giorni dalla sfida il tecnico proverà ad intervenire su quello che non è andato sul piano del gioco. Contro la Lazio qualcosa non ha funzionato soprattutto in difesa. L’intesa tra Mancini e Ibanez ha funzionato ad intermittenza, mentre Smalling è stato mandato in campo nei minuti finali e sta trovando pian piano la forma migliore. In mediana Cristante e Veretout rappresentano una garanzia, ma giocando ogni tre giorni perdono brillantezza.

Diawara ha giocato soltanto 65 minuti, mentre Villar è stato spedito in tribuna per scelta tecnica. L’attacco è il reparto che desta meno preoccupazioni, servono più palle giocabili, però, per Abraham. In questo senso la gara disputata da Zaniolo è la miglior notizia. Il numero 22 ha mostrato sprazzi del giocatore che aveva fatto innamorare i tifosi romanisti. I segnali sono incoraggianti.