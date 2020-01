Le lacrime di Zaniolo: l’Europeo è quasi perduto

A vederlo in lacrime, con le mani sul volto, il ct Roberto Mancini ha alzato gli occhi al cielo, forse immaginando già il rischio di perdere per l’Europeo uno dei suoi migliori giocatori. E magari era lo stesso pensiero, più del dolore al ginocchio, a far piangere Nicolò Zaniolo mentre i paramedici lo caricavano sulla barella. Arrivato a Villa Stuart è giunta la sentenza della risonanza: rottura del legamento crociato, con interessamento del menisco. Serviranno 4-5 mesi per rivederlo in campo: stagione finita ed Europeo a fortissimo rischio. L’operazione oggi stesso. Lo scrive la Repubblica.