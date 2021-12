Le intercettazioni del commercialista di Ferrero: “Mi sembra di lavorare per un limitato. Ha 200 milioni di euro di debiti”

Dopo l’arresto di Massimo Ferrero spuntano le intercettazioni del suo commercialista, Gianluca Vidal, e il braccio destro dell’ex presidente della Sampdoria, Andrea Diamanti. “Adesso ho capito perché sta cercando di prendere i soldi dalla Sampdoria!“, questo il clamoroso esordio di Vidal che poi continua: “Massimo ha duecento milioni di euro di debiti. Quando mi ha parlato di questo progetto gli ho detto Massimo mi fai quasi ridere… sei pieno di debiti… non sai come ne uscirai e pensi a comprare?“. Diamanti, come riporta il Secolo XIX, conferma: “È stata fatta talmente tanta m… dentro queste società che è veramente preoccupante come sono state gestite. Perché Massimo Ferrero è un eccezionale commerciale, ma anche il peggior nemico di se stesso. Lui dice di non essere avido, ma in realtà vuole sempre di più…. Non abbiamo un euro. Il tema è che se gli dici che stai chiudendo la vendita di una società a ottanta, lui ne vuole cento. Se gli dici cento… ne chiede centoventi. Mi sembra di lavorare per uno limitato. Lui mi dice… io voglio prendere più di questo… io gli dico Massimo ma sei fallito…!“.

In tutto questo compare anche la figlia Vanessa, contattata dallo stesso Vidal: “Sul discorso Sampdoria papà proprio non ci pensa a venderla, potrebbe continuare a tenerla andando avanti così!“, le parole di Vanessa. Il commercialista risponde: “No, no, ascolta. Massimo va avanti a sogni. Dopodiché ha un culo micidiale e devo dire che è una persona veramente fortunata ma il tema è che il tribunale ha voluto la dichiarazione che noi la Sampdoria la mettiamo in vendita. Se lui si trovasse di fronte qualcuno che versi 33 milioni e li mette lì sul banco, lui salverebbe la Sampdoria. Quindi potrebbe trovare al limite qualcuno a cui vendere una quota importante, il 50 per cento o una cosa del genere, forse potrebbe essere una soluzione per tenere capre e cavoli“.

La tensione tra la figlia e Ferrero è ai massimi storici come conferma una telefonata al compagno: “Niente, l’ho mandato a quel paese (Ferrero, ndr) mi ha il rotto il c…. Lui, la moglie e tutti questi falsoni di m…. Sono l’unica figlia che non gli ha mai rotto il c… Della c… di squadra mo ce stanno i problemi e hanno magnato tutti… l’ho presa a 100 mila l’ho dati come acconto casa e mi ritrovo che pezze al culo?. Pure la squadra…i soldi della Sampdoria… per me può andare a fanculo lui, la nuova famiglia. Ma che c. mi frega“.

Poi Ferrero contatta in persona Vidal per parlare della figlia: “​Lei sta chiedendo cinquantamila euro per riavviare… per i danni che…“. Replica di Ferrero: “Eh gli diamo una piotta e fa tutto“. La risposta del commercialista: “Fa tutto alla grande. No, non glieli diamo tutti assieme i ciccioli. Gli diamo cinquanta e cinquanta“. E la chiosa finale del Viperetta: “Gliene diamo trenta! Trenta e trenta!“. “Neppure l’aperitivo…“.