Le giallorosse fiutano l’alta classifica: oggi sfida all’Inter

Corriere dello Sport (F. Schito) – La Roma Femminile ha voglia di respirare l’aria dell’alta classifica. Le ragazze di Elisabetta Bavagnoli, alla ricerca di continuità, vanno a Milano per sfidare l’Inter di Sorbi, match in programma oggi alle 12:30. Le giallorosse ritroveranno anche una vecchia conoscenza: Flaminia Simonetti, che era parte della prima Roma targata Bavagnoli. Il coach romanista dovrà fare a meno, oltre che di Giada Greggi operata in settimana per la rottura del crociato, anche di Severini, partita con la Primavera. Tornano a disposizione Bernauer e Bartoli.