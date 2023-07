La Repubblica (T. Fefè e M. Juric) – Per i calciatori della Roma è stata l’estate dei “sì” Ibanez è convolato a nozze a metà giugno con Bruna Kisner in Brasile , mentre Leonardo Spinazzola ha scelto il comune di Bevagna per celebrare il matrimonio “bis” con la moglie Miriam, festeggiando con amici e parenti il vero”si” detto in piena pandemia nell’estate del 2020.

La mappa delle vacanze a tinte giallorosse inizia da José Mourinho che come ogni estate ha voluto spegnere i riflettori su di sé, passando con la famiglia tutte le vacanze, divise tra Londra e Portogallo. Ferie negli Usa per Dybala che prima è volato a Miami insieme alla compagna Oriana, poi ha partecipato anche al matrimonio di Correa, virando negli ultimi giorni su New York. Un po’ di sole, mare e relax senza perdere di vista l’allenamento. Una dedizione al lavoro postata su Instagram che ha acceso lo sfottò social di Matic, il serbo è a Bodrum dove ha passato la maggior parte delle vacanze con la moglie Aleksandra e i tre figli.

Vacanze in Florida invece per Cristante e la moglie Selene, così come Karsdorp insieme alla sua Astrid. Se Abraham è stato impegnato nel recupero dall’infortunio, Smalling e famiglia hanno scelto la tranquillità del Mar Egeo per riposarsi, lontano da occhi indiscreti.

Un po’ meno nascosta la vacanza di Zalewski diviso tra le isole greche e Ponza, sempre accompagnato dall’amata Nicole Luzardi e dal suo profilo Tik Tok. Fresco di rinnovo di contratto, El Shaarawy si è diviso tra Ios e Saint Tropez, mentre il restante blocco italiano si è trasferito in Sardegna: Spinazzola, Pellegrini e Mancini, con le rispettive famiglie, dopo gli impegni matrimoniali, hanno deciso di regalarsi una settimana di vacanza da squadra in un resort cinque stelle.