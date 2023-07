La Gazzetta dello Sport (F.Li.) – Primo incontro ieri in Figc tra il presidente Gravina, il c.t. Mancini, il supervisore delle giovanili Viscidi e il responsabile del Club Italia Vladovich. Al centro, la scelta del nuovo c.t. Under 21 e la riorganizzazione delle nazionali. Ai tre candidati federali (Nunziata dall’Under 20, Bollini dall’under 19 ed Evani vice di Mancini) si è aggiunto De Rossi che è già stato nello staff azzurro, ha un ottimo rapporto con il Mancio e possiede l’autorevolezza di un campione del mondo, anche se la sua idea era cominciare con un club. Da settembre l’Under 21, con la supervisione di Mancini, sarà (con la 20) il serbatoio della Nazionale. Nello staff ora c’è un vuoto dopo l’addio di Vialli: la figura sarebbe quella di un ex campione come Chiellini (destinato a una scrivania Juve) o Buffon che medita l’addio al calcio e, se libero, sarebbe ideale.