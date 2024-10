Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo più di un mese, Le Fèe torna ad allenarsi con il gruppo. All’indomani della sconfitta in Svezia con l’Elfsborg la Roma è tornata a Trigoria per preparare la settima giornata di campionato che vedrà i giallorossi affrontare il Monza. Chi ha partecipato al match di Europa League ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre i restanti calciatori hanno lavorato sul campo.

Per la prima volta da quando è arrivato al Fulvio Bernardini Juric, che parlerà oggi alle 13 in conferenza stampa, ha visto allenarsi con il resto dei compagni Le Fée: il francese, che ha completato le esercitazioni con una vistosa fascia sulla gamba destra, è completamente guarito dalla distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio accusata a fine agosto con l’Empoli, e adesso dovrà riatletizzarsi visto il lungo periodo di stop, ma intanto spera di ottenere almeno una convocazione per la trasferta all’U-Power Stadium.