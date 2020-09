Le cifre dell’operazione Kumbulla sono inferiori rispetto a quanto emerso nelle ultime ore. Infatti al Verona andranno 25 milioni totali, divisi tra 3 per il prestito e 22 per l’obbligo di riscatto. I gialloblu acquisteranno Mert Cetin poi per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Lo riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale.