Manuel Lazzari, centrocampista della Lazio, è stato intervistato durante l’intervallo di Lazio-Roma. Queste le sue parole:

LAZZARI A SKY SPORT

L’aggressività è stata la chiave del primo tempo?

Sì, diciamo che oggi non è una partita come le altre. E’ un derby, è molto sentito in città quindi sapevamo che dovevamo essere aggressivi, dovevamo fare una battaglia. Il primo tempo ci siamo riusciti, siamo in vantaggio di due gol e dobbiamo ripeterci nel secondo tempo.