Lazzari: “Il derby sempre il derby. Dovevamo mettere in campo tanta aggressività per togliere il palleggio alla Roma: l’abbiamo vinta lì”

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, è stato intervistato durante il post-partita di Lazio-Roma 3-0. Queste le sue parole:

LAZZARI A SKY SPORT

Sei stato il migliore in campo, l’avevate preparata così?

Diciamo che sono stati giorni particolari, il derby è sempre il derby. I tifosi, come noi giocatori, lo sentono molto e sapevamo che dovevamo mettere tanta aggressività per togliere il palleggio alla Roma e ci siamo riusciti dal primo al 95′ quindi la partita l’abbiamo vinta lì.

Può essere un nuovo inizio per la Lazio in campionato?

Questa è la terza vittoria di fila, penso che la svolta c’era già stata con Fiorentina e Parma anche se non avevamo giocato come stasera. Questa sera abbiamo dato il meglio di noi, sia sotto il punto di vista tattico ma anche di aggressività e tecnico. Sicuramente vincere un derby è molto bello e ci darà una spinta in più.

Siete tornati ad essere la squadra che eravate prima che ci si fermasse…

Sì, oggi è una stata una Lazio davvero incredibile, sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che tattico. Abbiamo impostato la partita in maniera impeccabile, siamo stati aggressivi. Quando ripartivamo facevamo le giocate giuste, anche l’ultimo passaggio. Oggi sembravamo veramente la Lazio dell’anno scorso, dobbiamo continuare così.

Sul secondo gol ti ha spinto Ibanez?

Sarò sincerò. Da quello che ho sentito io dal campo sono stato bravo a mettermi davanti con il corpo, lui mi tocca con la gamba e mi fa lo sgambetto, quindi sicuramente per me se non fosse stato gol era rigore netto. Ho pensato subito al calcio di rigore, quindi non ho pensato alla palla se ha toccato il braccio.

Sei stato scartato dagli allievi del Vicenza, ci pensi mai a questi momenti?

Sicuramente ogni tanto si, penso da dove sono partito e dove sono arrivato. Sono stati anni difficili, soprattutto se sei in categorie minori che se sbagli una partita puoi anche smettere di giocare a calcio. Sono molto contento di essere arrivato questo punto, la Lazio è una grande squadra e l’anno scorso si è giocata lo scudetto fino all’ultimo, quest’anno siamo agli ottavi di Champions e stiamo risalendo la classifica quindi non chiedo altro.