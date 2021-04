Lazio-Torino blocca tutto: ipotesi derby il 15 maggio

Corriere dello Sport (D. Rindone) – Tutto in sospeso, appeso a Lazio-Torino, la partita senza tempo. Lo sono le ultime quattro giornate di campionato, lo è il derby romano (teoricamente in programma il 16 maggio), lo è la presa dell’Olimpico dall’Uefa per gli Europei. Lotito e i suoi legali presenteranno ricorso dinnanzi al Collegio di Garanzia del Coni per vedersi assegnato il 3-0 a tavolino col Torino. E’ un problema di tempistiche: la lega di Serie A non può programmare le ultime giornate prima del verdetto del Collegio di Garanzia, e questo potrebbe presumibilmente slittare a inizio maggio. Proprio per questo si fa largo l’ipotesi 15 maggio per il derby, con Lazio-Torino che invece si giocherebbe il 18. Ed è proprio il 18 il giorno in cui l’Uefa attendeva la presa dello stadio in vista di Euro 2021. Insomma, un gioco di incastri.