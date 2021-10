Stangata per la Lazio: due turni di squalifica ad Acerbi per “Proteste nei confronti degli ufficiali di gara (prima sanzione); per avere, al 31esimo del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi”. A questo si aggiungono 5mila euro di ammenda. L’episodio sta già creando alcune polemiche dopo quanto avvenuto la scorsa settimana con Nicolò Zaniolo (“solo” multato per il gesto).