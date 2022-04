Lazio, Sarri: “Il derby ci ha lasciato scorie pesanti. Arrivavo a Formello e mi vergognavo nei confronti del popolo laziale”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria per 2-1 sul Sassuolo. Queste le sue parole sul derby:

Vittoria ‘obbligatoria’?

Questo atteggiamejto era una speranza, di obbligatorio nello sport c’è poco. Abbiamo reagito bene, non era facile. Il derby ci è rimasto addosso, ci ha lasciato addosso scorie pesanti e per quanto mi riguarda pesantissime. Il rischio era di fare una partita triste e invece abbiamo fatto una gara di alto livello contro una squadra di alto livello.

In che senso scorie pesantissime su di lei?

Dal punto di vista morale. Non è che abbiamo perso una partita e ti rimane il dispiacere sportivo. Non l’abbiamo giocata. Arrivavo a Formello e mi vergognavo nei confronti del popolo laziale e degli addetti ai lavori che sono laziali nell’anima. Non per la sconfitta, ma per come è maturata.