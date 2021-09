Prosegue il momento difficile per Reynolds e Villar. Per la partita con la Lazio Mourinho infatti ha deciso di lasciare in tribuna i due calciatori. Il terzino americano è praticamente considerato un partente, mentre per il centrocampista spagnolo è l’ennesima bocciatura da parte del portoghese che non lo ritiene adatto alle caratteristiche che predilige per il ruolo di mediano. In panchina vanno invece i tre giovani Zalewski, Bove e Darboe.