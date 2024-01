Dopo la partita di Coppa Italia tra Lazio e Roma, vinta dai biancocelesti grazie al rigore di Zaccagni, ci sono stati scontri tra la tifoseria giallorossa e le forze dell’ordine a Ponte Milvio, con lo scopo di evitare contatti con la parte di tifo biancoceleste. Le aggressioni non si sarebbero concluse li, come riportato dal Corriere dello Sport, alcuni tifosi della Lazio, poco dopo mezzanotte, avrebbero fatto irruzione in un pub in zona Prati per aggredire dei sostenitori della Roma. Il bilancio della rissa parla di un tifoso romanista accoltellato al petto e ricoverato in codice rosso al Santo Spirito.