Gli ultimi risultati della Lazio non sono stati esaltanti. Il pareggio in casa del Bologna e la (seconda) rimonta contro l’Az Alkmaar, costata l’uscita anzitempo dalla bistratta Conference League, hanno alzato la tensione a Formello. Proprio al centro sportivo dei biancocelesti, ieri ha fatto visita Claudio Lotito. Il presidente laziale ha incontrato Sarri e la squadra, così motivata: “Dobbiamo entrare in campo sicuri di chi siamo e col veleno“, le parole riportate dal Messaggero.